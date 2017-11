Krajani Mosta na Soči proti predlagani rešitvi za nov most

Most na Soči, 7. novembra - Krajani Mosta na Soči so danes s prepričljivo večino zavrnili načrte za novi most čez Sočo v svojem kraju. Most, ki bi sicer zagotovil večjo prometno varnost predvsem pešcev in kolesarjev, bi bil namreč povsem drugačen od sedanjega. Na Občini Tolmin sedaj pričakujejo, da bo razmere nekoliko izboljšala načrtovana obvoznica.