Orodjarji: Trenutno stanje v slovenskem orodjarstvu je razmeroma dobro

Celje, 7. novembra - Trenutno stanje v slovenskem orodjarstvu je razmeroma dobro, so danes na Dnevu orodjarstva v Celju ocenili slovenski orodjarji. Kot je ob tej priložnosti povedal vodja projektnega oddelka in usposabljanja v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije Tecos Dominik Kobold, je večina orodjarn polno zasedenih, dobavni roki pa so se podaljšali.