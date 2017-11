Danski Moller-Maersk zaradi slabitev z izgubo

Koebenhavn, 7. novembra - Danska ladjarska in naftna skupina Moller-Maersk je v tretjem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde dolarjev čiste izgube, potem ko je enako obdobje lani končala s 438 milijonov dolarjev dobička. V izgubo so jih pahnile slabitve v naftni diviziji in stroški kibernetskega napada, ki jih je prizadel junija.