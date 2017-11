Honda pričakuje rast prodaje na Kitajskem

Tokio, 7. novembra - Japonski proizvajalec avtomobilov Honda je zaradi rasti prodaje na Kitajskem izboljšal napovedi o pričakovanem dobičku. Kot so danes v Tokiu sporočili iz družbe, bo do marca 2018, ko se izteče poslovno leto, dobiček iz poslovanja dosegel 745 milijard jenov (5,6 milijarde evrov). To je 20 milijard jenov več od dosedanjih načrtov.