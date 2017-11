Pred višjimi sodniki pritožba obsojenih bančnikov Factor banke

Ljubljana, 8. novembra - Nekdanja vodilna v Factor banki Dušan Valenčič in Boris Pesjak bosta na višjem sodišču danes izpodbijala obsodilno sodbo zaradi zlorabe položaja in oškodovanja Factor banke. Novembra lani sta bila obsojena na leto in tri mesece zaporne kazni, sodba pa po oceni tožilca Jake Brezigarja predstavlja dobro izhodišče za pregon bančne kriminalitete.