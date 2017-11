Na NIB s simpozijem počastili življenje in delo znanstvenice Tamare Lah Turnšek

Ljubljana, 8. novembra - Na Nacionalnem inštitutu za Biologijo (NIB) danes poteka simpozij v počastitev življenja in dela znanstvenice in direktorice NIB Tamare Lah Turnšek. Na simpoziju se bo odvilo preko 10 predavanj slovenskih in tujih znanstvenikov, med drugim bo na temo kemije in biologije staranja predaval tudi mednarodno uveljavljeni znanstvenik Miroslav Radman.