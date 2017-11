Filmski in televizijski prevajalci za življenjsko delo nagradili Danico Križman

Ljubljana, 8. novembra - V dvorani Slovenske kinoteke so nocoj podelili nagrade Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev za leto 2017. Nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo je prejela Danica Križman. Društvene žanrske nagrade za izjemne dosežke na področju podnaslovnega prevajanja so prejeli Katarina Jerin, Dušan Gorše in Jolanda Blokar.