Slovenci na spletu kupujejo predvsem oblačila, športno opremo ali obutev

Ljubljana, 7. novembra - Nakupovanje preko spleta se v Sloveniji po podatkih statističnega urada povečuje. Med aprilom 2016 in marcem 2017 je spletni nakup opravilo 46 odstotkov državljanov ali okoli 703.080 oseb, starih med 16 in 74 let, potem ko jih je bilo letom pred tem 40 odstotkov. Polovica kupcev je prek spleta kupovala oblačila, športno opremo ali obutev.