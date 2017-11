Trump v prvem letu po zmagi na volitvah večine obljub ni uresničil

piše dopisnik STA iz New Yorka

New York, 7. novembra - Američani so 8. novembra lani v nasprotju z napovedmi anket in mnenji medijskih voditeljev za predsednika izvolili milijarderja iz New Yorka Donalda Trumpa. Obljubljal je veliko, večine obljub pa doslej ni uresničil.