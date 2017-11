Vlada in sindikati tudi tokrat brez bistvenega napredka v pogajanjih

Ljubljana, 6. novembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so nadaljevali pogajanja. Med vprašanji, ki so jih imeli danes na mizi, so bile spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. K njim se je namreč vlada med drugim zavezala s sporazumom z zdravniškim sindikatom Fides, a zanje nima soglasja ostalih sindikatov.