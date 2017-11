Prihodnje srečanje evropske Trilateralne komisije v Ljubljani

Ljubljana, 6. novembra - Izvršni odbor evropskega dela Trilateralne komisije je na srečanju 3. novembra v Londonu podprl kandidaturo Slovenije za organizacijo naslednjega srečanja. Gospodarstveniki, politiki in akademiki se bodo tako prihodnje leto med 16. in 18. novembrom zbrali v Ljubljani, so danes sporočili iz družbe Pristop.