Janša o obeh bančnih sanacijah: Isti ljudje, iste prakse in iste posledice

Ljubljana, 6. novembra - Pred preiskovalno bančno komisijo DZ je danes nastopil nekdanji premier Janez Janša. Po njegovem so isti ljudje, ki so botrovali prvi bančni sanaciji, z enakimi ali podobnimi metodami sistem pripeljali v položaj, da je bila potrebna nova. "Isti ljudje, iste prakse in iste posledice," je dejal.