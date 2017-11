V Rajskih dokumentih po navedbah Dela tudi Slovenci

Ljubljana, 6. novembra - V Rajskih dokumentih ali v približno 13,4 milijona zapisov, ki jih je prečesal Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), so novinarji Dela odkrili poslovne sledi tudi najmanj 76 slovenskih fizičnih in pravnih oseb. Te vodijo na Ciper in Malto, danes piše Delo, ki bo tako kot drugi člani ICIJ objavljalo niz ugotovljenih stvari.