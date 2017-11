Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 6. novembra - Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 700 in 1100 metri nadmorske višine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki se bo ponoči še okrepila. Temperature bodo večinoma od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.