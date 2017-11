Prihodnji teden prihaja ohladitev, z njo pa tudi drugačne razmere na cestah

Ljubljana, 5. novembra - Vremenski obeti za prihodnji teden napovedujejo ohladitev. Napovedi nakazujejo, da nas od ponedeljka čaka daljše obdobje oblačnega in deževnega vremena. V višjih legah in na severozahodu države bi lahko tudi snežilo. Za voznike bi to pomenilo, da bodo zimsko opremo na svojih vozilih morda potrebovali še pred zakonsko določenim 15. novembrom.