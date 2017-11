Putin župana Jankovića in ministrico Kopač Mrakovo odlikoval z redom prijateljstva

Moskva, 4. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v Moskvi z redom prijateljstva odlikoval ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. Odlikovanje sta prejela za prispevek h krepitvi slovensko-ruskih odnosov ter ohranjanje spomina na ruske in sovjetske vojake, ki so padli na slovenskem ozemlju v času 1. in 2. svetovne vojne.