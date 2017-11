V Bonnu množični protesti pred začetkom svetovne podnebne konference

Bonn, 4. novembra - V nemškem Bonnu se je dva dni pred začetkom svetovne podnebne konference na ulice zgrnilo okoli 25.000 ljudi in zahtevalo okrepitev prizadevanj za zmanjšanje količine toplogrednih plinov in zapiranje termoelektrarn na premog. Protest so pospremili s transparenti, na katerih so kritizirali tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.