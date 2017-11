Delo: Zapleti pri prodaji nekdanje misije SFRJ v New Yorku

New York, 4. novembra - Pri prodaji zgradbe nekdanje misije SFRJ pri ZN v New Yorku, ki jo skupaj prodajajo države naslednice nekdanje Jugoslavije, se je zapletlo. Kot danes piše Delo, se je prodaja začela, pojavila sta se dva kupca, a so ponudbi zavrnili, ker se vse naslednice niso strinjale s ceno. Po neuradnih podatkih Dela gre za Srbijo, ki prostore še uporablja.