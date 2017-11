Ljubljanski teden mode s svežimi modnimi napovedmi

Ljubljana, 6. novembra - Začenja se novembrski Ljubljanski teden mode, ki bo do četrtka potekal v novoodprtem delu garažne hiše Kozolec v središču Ljubljane. Obiskovalci si bodo lahko ogledali modne revije 30 modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske. Med njimi bodo tako uveljavljeni kot sveži kreatorji.