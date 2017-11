Slovenski turizem v London odgovorno s čebelami in kulturo

Ljubljana, 5. novembra - V britanski prestolnici se bo med 6. in 8. novembrom odvila ena vodilnih turističnih borz na svetu, WTM London. Pod slovenskim okriljem se bo tam predstavljalo 35 podjetij in inštitucij, še posebej bodo izpostavljene čebele in kultura. V središču slovenske predstavitve bo tudi trajnostni oziroma odgovorni turizem, pojasnjujejo na STO.