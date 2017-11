Zveza staršev poziva ministrstvi k ureditvi razmer pri sistematičnih pregledih otrok

Ljubljana, 3. novembra - Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) v odzivu na problematiko izvajanja sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli poziva ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za zdravje k ureditvi razmer. Neurejene razmere so lahko kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja ter do posebnega varstva s strani države, opozarjajo.