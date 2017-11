Na Dunaju Teden slovenske književnosti

Dunaj, 6. novembra - Na Dunaju bo od danes do 12. novembra potekal Teden slovenske književnosti. Ponudil bo 16 dogodkov, od tega se jih bo pet zvrstilo na različnih prizoriščih po mestu in enajst na mednarodnem knjižnem sejmu Buch Wien 2017. Na njih se bo predstavilo 14 slovenskih avtoric in avtorjev. Sejem Buch Wien bo sicer potekal od 8. do 12. novembra.