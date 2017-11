Odbor za notranje zadeve potrdil načrte ravnanja s stvarnim premoženjem države

Ljubljana, 3. novembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji brez glasu proti potrdil odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leti 2018 in 2019. Seja je minila skorajda brez poslanske razprave.