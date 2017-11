Elan beleži rast in povečuje število zaposlenih

Begunje na Gorenjskem, 5. novembra - V begunjskem Elanu letos zaradi rasti naročil prenavljajo proizvodne zmogljivosti in večajo število zaposlenih. V Elanu so tako po skoraj 15 letih ponovno vzpostavili tudi sistem podeljevanja štipendij. Vse tri Elanove divizije beležijo rast in vodstvo podjetja je zadovoljno z rezultati poslovanja v prvi polovici leta.