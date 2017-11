V Keopsovi piramidi odkrili kot letalo veliko "praznino"

Pariz, 2. novembra - V sredini Keopsove piramide so znanstveniki odkrili "praznino" velikosti potniškega letala. Gre za eno od štirih votlin znotraj ogromne grobnice, zgrajene pred 4500 leti. A za razliko od t. i. kraljeve in kraljičine sobane ter velike galerije je ta votlina ostala skrita vse do danes.