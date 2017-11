Po terorističnem napadu v New Yorku zaostrene varnostne razmere

New York, 1. novembra - Ameriški mediji so v torek identificirali terorista, ki je na kolesarski stezi ob reki Hudson na Manhattanu z najetim poltovornjakom pobil najmanj osem ljudi, ranil pa najmanj 11, kot 29-letnega priseljenca iz Uzbekistana Sayfulla Saipova. Po napadu so v mestu in okolici poostrili varnostni nadzor.