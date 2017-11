Honda zaradi velike prodaje motorjev zvišala napovedi

Tokio, 1. novembra - Japonski proizvajalec vozil Honda je na račun šibkega tečaja jena in velike prodaje motornih koles zvišal napovedi za tekoče poslovno leto. Kot so sporočili iz avtomobilskega koncerna, se utegne čisti dobiček v poslovnem letu, ki traja še do 31. marca 2018, povzpeti do 585 milijard jenov (4,4 milijarde evrov).