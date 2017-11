Še danes mogoče zahtevati glasovanje po pošti v drugem krogu predsedniških volitev

Ljubljana, 1. novembra - Od drugega kroga volitev predsednika republike nas loči le še enajst dni. Danes pa se izteče rok, do katerega lahko volivci izrazijo svojo željo po glasovanju po pošti iz Slovenije. To velja za volivce v domovih za starejše, bolnišnicah in zaporih, po pošti pa lahko glasujejo tudi invalidi.