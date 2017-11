Starostnih upokojencev letos povprečno skoraj 190.500 več kot pred 25 leti

Ljubljana, 1. novembra - Povprečno število prejemnikov pokojnin iz prvega stebra se je v zadnjih 25 letih povečalo skoraj za 195.900, in sicer s 419.805, kolikor jih je bilo leta 1992, na 615.655 v letošnjem letu. Pokojnine iz prvega stebra so starostne, invalidske, vdovske in družinske. Samo starostnih upokojencev je letos povprečno skoraj 190.500 več kot pred 25 leti.