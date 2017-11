Pozabljene fotografije Johna Lennona prihodnje leto na dražbi

Liverpool, 1. novembra - Nedavno so luč sveta ugledale doslej še nevidene fotografije Johna Lennona, ki so več kot 30 let ležale v predalniku. Po besedah njihovega lastnika, ki ne želi biti imenovan, je bilo 36 negativov iz leta 1970 spravljenih v predalu, ker so menili, da so brez vrednosti. Prihodnje leto bodo na dražbi, dražilec jih je ocenil na 13.000 dolarjev.