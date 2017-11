Nemški pivovarji v devetih mesecih s slabšo prodajo

Frankfurt, 4. novembra - Nemški pivovarji so v obdobju med januarjem in septembrom prodali 72 milijonov hektolitrov piva, kar je 3,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki nemškega statističnega urada Destatis. Po ocenah zveze nemških pivovarjev gre za to kriviti predvsem deževno poletje.