Gledališka nagrada Premio Europa tudi Jerneju Lorenciju

Ljubljana, 28. oktobra - Režiser Jernej Lorenci je eden od dobitnikov letošnje nagrade Evropske komisije za gledališče Premio Europa. Nagrado za "novo gledališko realnost" so razdelili med peterico režiserjev, ki s prebojnimi in inovativnimi uprizoritvenimi praksami zaznamujejo in premikajo evropsko gledališče, poroča današnji Večer. Podelitev bo decembra v Rimu.