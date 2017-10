Aktualni prvaki meljejo naprej, Orlando zaustavil ostroge

Oakland, 28. oktobra - Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so v severnoameriški košarkarski ligi NBA vpisali novo zmago. V dramatični končnici so pod domačimi obroči s 120:117 premagali Washington Wizards. Prvi poraz v sezoni so vpisali košarkarji San Antonio Spurs, ki so izgubili pri Orlando Magic s 87:114.