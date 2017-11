Večina obljubljanskih občin se pripravlja na podražitev vrtcev

Ljubljana, 7. novembra - Zaradi odprave plačnih anomalij v javnem sektorju v večini obljubljanskih občin razmišljajo o povišanju cen vrtcev, in sicer za okoli pet do šest odstotkov. V občinah so prepričani, da podražitev ne bo razveselila staršev, a se zaradi povečanih stroškov dela temu ne bo možno izogniti. V Ljubljani pa trenutno cen ne bodo spreminjali.