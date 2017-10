Filmu Košarkar naj bo že druga zlata rola

Maribor, 27. oktobra - Slovenski otroško-mladinski film Košarkar naj bo, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, je navdušil že več kot 50.000 gledalcev in si prislužil drugo zlato rolo. Nagrado, ki jo podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, so ustvarjalcem filma dopoldne izročili v mariborskem kinu Maribox.