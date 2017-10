Tudi Rižanski vodovod Koper na pomoč prebivalcem Izole po neurju

Izola, 27. oktobra - V solidarnosti do občanov Izole, ki so zaradi izrednih vremenskih razmer utrpeli škodo na svojih objektih in drugih nepremičninah, se bo Komunali Izola pridružilo tudi podjetje Rižanski vodovod Koper. Tako bodo občani Izole lahko zaprosili za zmanjšani obračun porabe vode za mesec oktober, so sporočili.