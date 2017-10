V Londonu razstava o življenju ameriškega glasbenika Princa

London, 28. oktobra - V Londonu bodo danes odprli prvo uradno retrospektivno razstavo o Princu po njegovi smrt lanskega aprila. Na ogled bodo postavili več sto predmetov iz umetnikovega studia Paisley Park, ki niso bili še nikoli predstavljeni v javnosti. Razstavo z naslovom My Name Is Prince (Moje ime je Prince) bo gostil zabaviščni kompleks O2.