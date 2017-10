Predsedniške volitve v Keniji v znamenju izgredov in nizke udeležbe

Nairobi, 26. oktobra - V Keniji so danes potekale ponovljene predsedniške volitve, ki so bile v znamenju izgredov, nasilja in nizke volilne udeležbe. Izgredi med protestniki in policijo so zahtevali najmanj tri smrtne žrtve, 24 ljudi je bilo ranjenih, od tega 11 ustreljenih. Že pred volitvami je bila država več tednov prizorišče protestov in političnega prerekanja.