Za šolarje v tednu jesenskih počitnic številne aktivnosti

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Celje/Kranj/Koper, 27. oktobra - Za okoli 179.500 učencev in okoli 74.000 dijakov se bodo v ponedeljek začele prve počitnice v tem šolskem letu. V času počitnic se bodo zvrstile številne prireditve in delavnice po vsej Sloveniji, večina teh je brezplačnih. Šolarji bodo zaradi dneva reformacije in spomina na mrtve teden na počitnicah, šolskim klopem se bodo vrnili 6. novembra.