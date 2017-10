Otroci z orjaškim kolažem najbrž v Guinnessovo knjigo rekordov

Brezovica, 26. oktobra - V okviru projekta Skupaj smo večji so šolarji brezoviške osnovne šole danes sestavili orjaški kolaž To smo mi, ki prikazuje sonce. V dveh urah in pol so sestavili kolaž na površini več kot 10.000 kvadratnih metrov. Orjaški kolaž so že prijavili v Guinnessovo knjigo rekordov, je sporočil vodja projekta Kristijan Musek Lešnik.