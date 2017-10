Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 28. oktobra - Pri založbi Modrijan je izšlo delo Kdo vlada svetu? Noama Chomskega, pri Učilih International pa knjiga Hygge avtorja Meika Wikinga. Pri založbi Morfen so izšle štiri knjige o psičku Klavdiju avtorja in ilustratorja Alexa T. Smitha, pri Mladinski knjigi pa slikanica za mlade bralce Pet fantastičnih živali pisatelja in ilustratorja Tomija Ungererja.