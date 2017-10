Razprava o vprašanjih ob iztekanju življenja po besedah varuhinje odpira nove vidike

Ljubljana, 26. oktobra - V državnem svetu je danes potekal posvet o paliativni oskrbi in evtanaziji, na katerem so svoja razmišljanja predstavili predavatelji s humanističnega, pravnega in medicinskega področja. Sodelujoče je nagovorila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je dejala, da razprava o vprašanjih ob iztekanju življenja odpira nove vidike.