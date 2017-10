Vlada predlaga spremembe pri nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 26. oktobra - Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ta med drugim dopolnjuje Puhovo priznanje s Puhovo nagrado in spreminja opredelitev priznanja ambasador znanosti, so objavili na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.