V Hudičevem turnu v Soteski končali zaščito fresk iz 17. stoletja

Dolenjske Toplice, 29. oktobra - V Hudičevem turnu v Soteski, paviljonu, ki je del večjega kompleksa tamkajšnjega gradu in ga prenavljajo vse od 70. let minulega stoletja, so nedavno končali pred letom začeta zaščitna dela za ohranitev fresk v pritličju stolpa. Freske, ki jih pripisujejo učencem oziroma krogu nizozemskega slikarja Almanacha, so očistili in zavarovali pred vlago.