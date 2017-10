Evropska sredstva za dom starejših občanov Bokalce

Ljubljana, 26. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt rekonstrukcije in dozidave depandanse, vključno z energetsko sanacijo v Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik enota Bokalce. Za 3,9 milijona evrov vredno naložbo bo Kohezijski sklad prispeval okvirno 479.000 evrov, so sporočili iz službe.