Munich Re po sezoni orkanov čez lužo pričakuje izgubo

München, 26. oktobra - Nemška pozavarovalnica Munich Re zaradi uničujočih orkanov, ki so v minulih mesecih pustošili po Teksasu, Floridi in Portoriku, pričakuje poslovanje z izgubo. Kot so ocenili, bo izguba v tretjem četrtletju 1,4 milijarde evrov, ob čemer so navedli, da so omenjeni orkani povzročili za 2,7 milijarde evrov škode.