V letu 2018 za Erasmus+ predvidenih 2,49 milijarde evrov

Ljubljana, 28. oktobra - Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za program EU za mobilnost in sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, znan pod imenom Erasmus+. EU namerava leta 2018 programu nameniti 2,7 milijarde evrov, od tega z razpisom 2,49 milijarde evrov, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije.