Ajdovska občina se odreka lastništvu Mlinotesta

Ajdovščina, 26. oktobra - Ajdovski občinski svetniki so na zadnji seji sklenili župana Tadeja Beočanina pooblastiti, da proda delnice Mlinotesta. Na ajdovski občini so ocenili, da ni več nevarnosti sovražnega prevzema ajdovske živilskopredelovalne družbe, zato so se odločili za prodajo 6,2 odstotnega deleža oziroma 213.698 delnic Mlinotesta.