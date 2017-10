V Tarantu zaradi izpustov iz jeklarne zaprte šole

Rim, 25. oktobra - V delu mesta Taranto na jugu Italije so danes zaradi strupenih izpustov iz bližnje jeklarne zaprli šole. Pristojne oblasti so prebivalce mesta pozvale, naj ne odpirajo oken in naj se ne ukvarjajo z rekreacijo na prostem, dokler bodo vetrovi nad mesto nosili prah iz tovarne.