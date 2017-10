Grims: V primeru Jankovića so sodišča spremenila dosedanjo sodno prakso

Ljubljana, 25. oktobra - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je obravnavala izločitev prisluhov županu Zoranu Jankoviću v zadevi Farmacevtka. Po besedah Branka Grimsa so ugotovili, da je bila v dozdajšnjih 19 podobnih primerih zahteva za izločitev prisluhov zavrnjena, le v primeru Jankovića je bila sodna praksa spremenjena in ji je bilo ugodeno.